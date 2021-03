The Boys, Lizze Broadway e Jaz Sinclair le prime scelte per lo spin-off della serie Amazon

Udite udite, fan di The Boys: iniziano ad arrivare le prime notizie di casting sulla serie spin-off in lavorazione agli Amazon Studios. Diamo il benvenuto a Lizze Broadway e Jaz Sinclair.

Lo scorso settembre era stato annunciato che The Boys, la popolare serie tv di Amazon Prime Video, avrebbe ricevuto uno spin-off. La notizia ha subito rallegrato i fan della serie, allora in procinto di debuttare sulla piattaforma streaming con la sua seconda stagione, ma i dettagli al riguardo ancora scarseggiavano.

Sapevamo infatti solamente che i protagonisti sarebbero stati dei giovani dotati di superpoteri, studenti dell'unico college americano dedicato a coltivare i supereroi del domani (ovviamente sotto l'egida di Vought International). In seguito è stata poi descritta come una serie irriverente e Rated-R (come d'altronde c'era da aspettarsi), che avrebbe esplorato le vite dei giovani supereroi mettendo alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali nella competizione per il miglior contratto da professionista del paese.

Oggi, tuttavia, è arrivata una prima informazione relativa ai casting, che ha visto protagoniste Lizze Broadway (Here and Now, Social Killer) che interpreterà Emma, e Jaz Sinclair (Le Terrificanti Avventure di Sabrina, Città di Carta) che sarà invece Marie, ovvero quelli che presumiamo essere due dei personaggi principali della serie, dato che non è stata diffusa nessuna descrizione dei ruoli.

Accostato anche agli X-Men e a Hunger Games per alcuni suoi aspetti, lo show sarà "una reale opportunità di esplorare un'altra parte del mondo Vought. Ma probabilmente, cosa più importante, l'opportunità di fare uno spettacolo che non si vede spesso, portare le atmosfere di The Boys all'interno di un college. E in questo modo affrontare davvero i problemi di un college reale ed esplorare cosa significa avere quell'età", per citare le parole di Eric Kripke, creatore e showrunner della serie originale e produttore esecutivo dello spin-off.