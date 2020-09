The Boys, ecco i meme più esilaranti su Homelander dal quarto episodio

Il quarto episodio di The Boys 2 è approdato nei giorni scorsi su Amazon Prime Video rivelando un'accesissima rivalità tra Homelander e Starmfront. Il mondo del web si è particolarmente divertito a sottolineare questa nascente acredine con divertentissimi meme che, nelle ultime ore stanno spopolando sui maggiori social.

Per il momento nulla è veramente accaduto tra i due ma, c'è sicuramente molta tensione che ribolle. Homelander è sempre stato abituato ad essere un divo incontrastato ma, ora deve fare i conti con Stormfront, la nazista che sa bene come sfruttare il potere dei media.

I due in un certo qual senso dovrebbero piacersi, Homelander in fondo ha tutte quelle che sono le caratteristiche della razza ariana che dovrebbero garantirgli un certo rispetto da parte della supereroina che ha rimpiazzato Translucent ma, il suo ego smisurato non sopporta l'idea di essere messo da parte come leader dei Sette.

D'altro canto Starmfront con il suo grosso seguito sui social preme per la creazione di nuovi supereroi "perfetti" che possano fronteggiare l'incombente minaccia dei super terroristi. Chi dei due la spunterà? Ancora non possiamo dirlo ma, nel frattempo potete godervi qui di seguito alcuni dei meme più esilaranti che girano sul web.

Le nuove puntate saranno disponibili su Amazon nelle prossime settimane ma, questa modalità di rilascio non è stata particolarmente gradita dai fan della serie. Per tentare di placare gli animi, Erik Kripke ha risposto alle critiche sulla suddivisione degli episodi di The Boys 2 svelando che questo escamotage evita pazzi binge watching e aiuta gli spettatori a focalizzarsi sui particolari, prestando dunque maggiore attenzione ai contenuti.