The Boys Messico, annunciato un nuovo spin-off! Ci saranno Diego Luna e Gael Garcia Bernal

In attesa del primo teaser trailer di The Boys 4, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato The Boys: Messico, nuovo spin-off del franchise televisivo nato dai famosi fumetti di Garth Ennis.

La serie sarà scritta dallo sceneggiatore del recente film DC Blue Beetle Gareth Dunnet-Alcocer, mentre le famose star messicane Diego Luna e Gael García Bernal saranno produttori esecutivi di tutti gli episodi: al momento l'attore di Star Wars Andor e il protagonista di Marvel Licantropus, diventati famosi per Y tu mama tambien di Alfonso Cuaron, non hanno ruoli da attori in The Boys: Mexico, ma potrebbero ritagliarsene due più avanti nel corso dello sviluppo della produzione e avrebbero già preso in considerazione la cosa. Inoltre, non ci sono ancora dettagli sulla trama della serie.

The Boys: Mexico sarà girato in Messico e la serie è attualmente alla ricerca di un co-showrunner che lavori al fianco di Dunnet-Alcocer, secondo quanto riportato. Come The Boys e Gen-V, sarà prodotto da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios. Le fonti dicono che Gareth Dunnet-Alcocer è incaricato di scrivere tutte le puntate, mentre il creatore di The Boys, Erik Kripke, sarà il produttore esecutivo tramite la sua Kripke Enterprises insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver di Point Grey Pictures, e Neal H. Moritz e Pavun Shetty di Original Film.

