The Boys: Mexico, nuovi dettagli sullo spin-off da Gael Garcia Bernal

Abbiamo da poco assistito al finale di Gen V, il primo spin-off in live-action di The Boys, che qualche giorno fa è arrivato l'annuncio a sorpresa di un nuovo spin-off del franchise che sarà ambientato a Città del Messico. Tra i produttori del nuovo show ci saranno Diego Luna e Gael Garcia Bernal e proprio quest'ultimo ha anticipato dei dettagli.

Sebbene si sappia ancora poco del progetto in sé, e Bernal non possa ancora rivelare molto al riguardo, la star della Marvel (è stato il protagonista dello speciale di Halloween Licantropus) ha affermato che sono in arrivo buone notizie per il franchise. "Sono molto eccitato per quello che saremo in grado di fare, perché potremo fare qualcosa di molto interessante in America Latina", ha detto Bernal in una recente chiacchierata con Variety.

Queste ultime settimane sono state davvero intense per il franchise, dopo il gran finale di Gen V che ha lasciato tutti col fiato sospeso e specialmente con il primo trailer di The Boys 4, che debutterà su Prime Video nel 2024.

Con la seconda stagione di Gen V in lavorazione e lo sviluppo di The Boys: Mexico, non sembra che i produttori della serie abbiano intenzione di rallentare lo sviluppo del franchise a breve. All'inizio di quest'anno, il produttore di The Boys, Pavun Shetty, aveva annunciato che molteplici spin-off della serie sarebbero stati basati sul materiale originale dello show.

"Siamo fortunati che i fan amino così tanto la serie e che ci sia una vera attesa per Gen V, e ci sono molti personaggi su cui poter costruire dell'altro. Ci sono molte aree diverse dei libri, attraverso i diversi periodi temporali, su cui potremmo davvero capitalizzare", ha confermato Shetty. "Ma credo che la cosa più importante per noi sia che siamo davvero diligenti e riflessivi su ciò che faremo in seguito".

Quindi, ha aggiunto: "Ci piacerebbe avere più show, ma credo che il pubblico sia davvero esperto e sofisticato, e credo che capisca quando uno show ha motivo di esistere e c'è una storia da raccontare ambientata nello stesso mondo, ma solo un po' diversa. E allo stesso tempo capisce quando invece si tratta solo di uno show fine a se stesso. Stiamo davvero pensando a quale potrebbe essere il prossimo progetto e a come possa essere riflessivo e inserirsi come un pezzo di puzzle in tutto il resto".