The Boys, è morto Chance Perdomo: addio alla star di Gen V, aveva 27 anni

Nel giorno della scomparsa di Louis Gossett, purtroppo dobbiamo segnalarvi anche l'improvvisa morte di Chance Perdomo, giovane star della serie tv Gen V, famoso spin-off della saga di The Boys.

La notizia della scomparsa dell'attore, 27 anni, è arrivata in questi minuti, sia attraverso i suoi rappresentanti in un comunicato sia in un post pubblicato da Amazon MGM e da Sony Pictures Television, ovvero i due studi dietro al franchise di The Boys. La causa della morte è stata un incidente motociclistico: secondo i primi dati, non ci sarebbero altre vittime né feriti.

"La sua passione per l'arte e il suo insaziabile appetito per la vita erano avvertiti da tutti coloro che lo conoscevano", si legge nella dichiarazione dei suoi rappresentanti. “Chiediamo di rispettare il desiderio di privacy della famiglia mentre piange la perdita del loro amato figlio e fratello”. I produttori di Gen V hanno aggiunto: “Per quelli di noi che lo conoscevano e lavoravano con lui, Chance era sempre affascinante e sorridente, una forza della natura piena di entusiasmo, un artista di incredibile talento e, più di ogni altra cosa, una persona gentile e adorabile. Anche scrivere di lui al passato non ha senso. Siamo così dispiaciuti per la famiglia di Chance e siamo addolorati per la perdita del nostro amico e collega." Infine, nella loro dichiarazione, Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television, hanno scritto: “L’intera famiglia Gen V è devastata dall’improvvisa scomparsa di Chance Perdomo. Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television estendono i loro pensieri alla famiglia di Chance e a tutti coloro che lo amavano”.

Oltre alla serie tv Prime Video, l'attore aveva interpretato anche l'adorabile Ambrose Spellman, cugino di Sabrina (Kiernan Shipka) nella serie tv di Netflix Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

Per altri contenuti scoprite quando inizieranno le riprese di Gen V 2: staremo a vedere se e come i piani di Amazon cambieranno a seguito di questa tragedia.

