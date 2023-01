The Boys, Nathan Mitchell sul personaggio di Jeffrey Dean Morgan: 'Uno str**zo'

Cosa dobbiamo aspettarci dalla quarta stagione di The Boys? Lo show Amazon ha sempre saputo sorprenderci in positivo nel corso delle prime sue tre stagioni, ed è lecito aspettarsi che non aspiri a divenire scialbo e prevedibile in occasione dei prossimi episodi, a maggior ragione con new entry come Jeffrey Dean Morgan.

Mentre in molti sperano nel ritorno di Jensen Ackles e del suo Soldier Boy, infatti, il Negan di The Walking Dead è pronto a fare il suo esordio nella serie: ma cosa sappiamo del suo personaggio? A svelarci qualcosa, pur rimanendo molto sul vago, è stato Nathan Mitchell.

"Direi che il suo segno solare sia 'str**zo' e il suo segno lunare 'non volete neanche saperlo'. Non so quanto si possa svelare del suo personaggio, ma penso che la cosa bella di questo show sia che prende direzioni sempre diverse, ti mostra diverse storie e ti fa vedere i suoi personaggi in modi che non ti aspetteresti, quindi penso che Jeffrey Dean Morgan interpreterà un ruolo destinato a restare nei cuori dei fan per un bel po'" sono state le parole dell'attore di Black Noir.

E voi, cosa vi aspettate dall'arrivo di Jeffrey Dean Morgan? Villain o personaggio (se davvero ne esistono in The Boys) positivo? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la sigla di The Boys in versione sitcom anni '90.