The Boys: neanche una balena riesce a fermare Billy nella clip della seconda stagione

Continuano le novità per gli appassionati della serie di Amazon Prime Video: oltre al rinnovo di The Boys per una terza stagione, nelle scorse ore è stata condivisa una clip che conferma la grande originarietà delle vicende di Billy Butcher e degli altri.

Come sapete nel corso della prima stagione abbiamo assistito allo scontro tra il gruppo guidato dal personaggio di Karl Urban contro i supereroi capeggiati da Homelander. In calce alla notizia è presente un filmato in cui possiamo vedere un inseguimento tra Billy e The Deep, personaggio capace di comandare gli abitanti del mondo acquatico. Per bloccare la strada ai suoi avversari The Deep intercetta la traiettoria della barca su cui si trovano i protagonisti, cavalcando il dorso di un capodoglio. I suoi sforzi sono inutili, in quanto Billy sceglie di aumentare la velocità invece di cambiare direzione, non curante del povero mammifero. Attenzione, se non siete abituati a scene splatter vi sconsigliamo di vedere il filmato della seconda stagione di The Boys.

Per conoscere l'esito della sfida tra i due gruppi dovremo aspettare il prossimo 4 settembre, mentre il 28 agosto sarà possibile vedere le prime puntate dello show di approfondimento, che ci permetterà di conoscere qualche curiosità sulla serie. Se cercate altre indiscrezioni sulla stagione, vi segnaliamo questo teaser ufficiale di The Boys.