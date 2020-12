The Boys, NECA presenta le imperdibili action figure di Patriota e Starlight

Neca ha presentato in anteprima le imperdibili action figure di due personaggi della rivoluzionaria e amata serie targata Amazon Prime Video, The Boys. Patriota e Starlight non possono proprio mancare nella collezione di un fan della serie!

Patriota è quel tipo di personaggio che amiamo guardare ma che vorremmo vedere morto per tutte le nefandezze che combina. Antony Starr ha saputo interpretare un villain anti-Superman carismatico e caratteristico, la sua versione action figure lo raffigura in volo mentre emana dagli occhi dei raggi laser letali.



Starlight, interpretata da Erin Moriarty, è una brava ragazza cristiana, alla fine è impossibile non affezionarsi un po’ a lei. La sua action figure la ritrae nel suo vestito da Super indossato nella prima stagione, molto dettagliato, con gli occhi e il palmo della mano luminoso il tutto legato alle sue capacità di proiettare lampi di luce accecanti.

Non è ancora stata annunciata una data di rilascio per queste action figure ma l’obiettivo è quello di farle uscire nei negozi prima dell’arrivo della terza stagione di The Boys. Nel frattempo potete dare un'occhiata anche alla nuova linea di Funko Pop di The Boys.



The Boys è tra le serie preferite di Obama nel 2020, quale altro personaggio di The Boys vorresti vedere in versione action figure? Fatecelo sapere nei commenti!