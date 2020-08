The Boys: Nella serie è stato cambiato un dettaglio importante della vita di Billy Butcher

È ormai tutto pronto per la seconda stagione della serie TV prodotta da Amazon Prime Video: mentre il cast è impegnato in una serie di interviste sul futuro dei personaggi di The Boys, scopriamo quali sono le differenze maggiori tra il Billy Butcher dei fumetti e quello interpretato da Karl Urban.

Come sapete alla fine della prima stagione dello show abbiamo scoperto che Becca, la moglie di Billy che credeva fosse morte, è sopravvissuta al parto, decidendo così di crescere il figlio avuto con Homelander. Il personaggio di Karl Urban ha sempre pensato infatti che sua moglie, che lavorava nella Voight International, fosse stata violentata da Homelander e che la dirigenza della multinazionale avesse deciso di insabbiare tutta la vicenda.

Non è andata così nell'opera originale scritta da Garth Ennis: come avete letto in una nostra precedente notizia su una scena incentrata su Becca presente nel fumetto di The Boys, la moglie di Billy era un'assistente sociale che in seguito alle violenze di Homelander rimase incinta. Dopo tre mesi il figlio, dotato di poteri spaventosi, uccide sua madre, prima di venire a suo volta eliminato da Billy. A questo punto, leggendo il diario di Becca, il protagonista scopre cosa è successo veramente e decide di vendicare la moglie, nonostante lei avesse nascosto la vicenda al marito per paura che diventasse di nuovo la persona violenta che era da giovane.

Rimaniamo in attesa di scoprire se questa vicenda verrà sviluppata in modo simile anche nelle puntate della seconda stagione, che farà il suo debutto il prossimo 4 settembre.