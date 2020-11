The Boys, non solo Superman: quale eroe Marvel potrebbe affrontare Patriota?

Ormai da molto tempo, The Boys non si è affermata solo come serie TV a sé stante, ma come prodotto da mettere in relazione con la maggior parte dei film e degli show a tema supereroi a cui abbiamo assistito e assisteremo in futuro. Per esempio, sulle nostre pagine vi abbiamo già parlato dell'epico scontro tra Patriota di The Boys e Superman.

E proprio mentre Antony Starr si complimenta con un fan di The Boys per il suo coraggio, oggi cercheremo di analizzare un altro incredibile terreno di battaglia, ovvero: se di Superman già ne abbiamo parlato, cosa succederebbe se Patriota dovesse confrontarsi con gli eroi della Marvel? Chi potrebbe tenergli testa? Cerchiamo di fare chiarezza. Ovviamente, come al solito si tratta di nostre speculazioni, che sappiamo faranno discutere, ed è per questo che vi invitiamo a dire anche la vostra.

Iniziamo. Contro chi Patriota avrebbe vita facile? Probabilmente, contro la metà dei supereroi umani della Marvel ci sarebbe poca storia. Liquidando facilmente Black Widow e Captain America, il primo interrogativo potrebbe già arrivare in un confronto contro Spider-Man. Più di una volta, infatti, l'uomo ragno è riuscito a cavarsela anche con avversari sulla carta più forti di lui (come sarebbe senza dubbio Homelander), utilizzando l'astuzia e sfruttando al massimo i suoi poteri e i suoi molti gadget. Patriota potrebbe andare in difficoltà affrontando un avversario così versatile, ma se la mettessimo sulla forza bruta, il personaggio interpretato da Antony Starr avrebbe comunque facilmente la meglio. Si potrebbe inoltre aprire una parentesi enorme sullo scontro tra Patriota e Iron Man, che in un certo senso potrebbe quasi ricordare un Batman v Superman, ma anche in questo caso, se escludiamo la possibilità di Stark di poter ideare una risposta ingegneristica efficace contro Patriota, lo scontro sarebbe facilmente vinto da Homelander.

Diverso potrebbe essere il discorso se ampliamo il raggio. Se già uno scontro con Hulk potrebbe mettere in seria difficoltà il Super patriottico (soprattutto per il fatto di non essere abituato ad affrontare nemici così potenti nel proprio universo), ancora più difficile potrebbe essere per Patriota il match-up contro Thor, che al di là delle battutine e del suo lato comico, è un supereroe decisamente potente, e rappresenterebbe un tipo di potere mai affrontato da Homelander, che sarebbe messo alle strette soprattutto per il suo scarso allenamento nell'affrontare avversari simili.

E che dire di Captain Marvel? Ritenuta in assoluto l'Avenger più potente, sarebbe in grado di dare parecchio filo da torcere a un poco allenato Patriota. Escludendo villain titanici (Thanos su tutti), che sicuramente sarebbero impresa assai complicata da affrontare per il nostro amato Super, è anche giusto menzionare due personaggi come Scarlet Witch e Doctor Strange (unici tra gli umani davvero in grado di tenere testa a Patriota), e le loro capacità magiche davvero fuori dal comune, che sarebbero degli scontri difficili da gestire per un uomo abituato a essere il più invincibile sulla faccia della terra.

E mentre vi lasciamo ad alcune curiosità proprio sull'Antony Starr di The Boys e a un approfondimento su quante stagioni potrebbe avere The Boys, la palla passa a voi: quale credete sia il nemico più difficile della Marvel per Patriota? Chi sarebbe in grado di sconfiggerlo? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio dedicato!