The Boys: nuove anticipazioni su Soldier Boy, il ruolo di Jensen Ackles nella stagione 3

Gli ultimi episodi della seconda stagione di The Boys non sono ancora arrivati su Amazon Prime Video, ma buona parte dei fan è già proiettata nel futuro, verso la stagione 3. Tra le new entry avremo Soldier Boy, che sarà interpretato da Jensen Ackles. The Illuminerdi ha recentemente riportato nuove anticipazioni su come sarà il personaggio.

Nei fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, esistono diverse versioni di Soldier Boy, che vanno dalla seconda guerra mondiale ai giorni nostri. Stando a quanto riporta The Illuminerdi, però, quello presente nella terza stagione di The Boys sarà l'unico personaggio ad assumere quel ruolo.

Jensen Ackles, che sarà tra i personaggi regolari della serie, interpreterà l'eroe, che ha aiutato gli Stati Uniti a vincere la guerra diventando una celebrità internazionale. Trattato alla stregua di un divo del cinema, a un certo punto viene dato per morto durante una missione, e assume così lo status di leggenda. Ma a quanto pare le cose non sono andate esattamente così, e secondo le anticipazioni del sito il mistero su cosa sia realmente successo a Soldier Boy avrà un ruolo piuttosto importante nella terza stagione di The Boys.

The Illuminerdi ha parlato anche di Supersonic, altro personaggio in arrivo nello show. Si tratta di un eroe proveniente dall'America Centrale, ex di Starlight, che dovrebbe apparire almeno in 3 o 4 episodi.

In attesa delle nuove puntate, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 2x06 di The Boys.