The Boys, nuove foto esilaranti prendono in giro la serie Marvel 'What If...?'

Non è la prima volta che la serie di Amazon Prime Video The Boys prende in giro i grandi franchise dei supereroi: dopo aver preso in giro in passato Batman v Superman: Dawn of Justice, l'ironia di The Boys colpisce ancora, chiamando in causa la serie Marvel What If...?.

Proprio nei giorni scorsi vi avevamo segnalato alcune connessioni tra i Super di The Boys e gli eroi Marvel, individuando alcune analogie e somiglianze notevoli.

Nel tweet che trovate a fine articolo, l'account ufficiale di The Boys ha postato 4 fotomontaggi dei membri del cast dello show Amazon nelle vesti di altri 4 personaggi della serie, chiedendosi proprio "What If...?": nelle foto vediamo Hughie (interpretato da Jack Quaid) nei panni di Homelander, Latte Materno (interpretato da Laz Alonso) che diventa A-Train, Kimiko (Karen Fuhuhara) nei panni di Queen Maeve, e infine Frenchie (Tomer Capon) come The Deep.

Alquanto ironico è il fatto che il volto di Jack Quaid sia stato sovrapposto a Homelander, il personaggio che rappresenta una parodia del Superman della DC. Infatti, è proprio Superman il personaggio a cui darà la voce Jack Quaid in My Adventures with Superman, la nuova serie animata di HBO Max.

Non è ancora nota la data di uscita su Amazon Prime Video della terza stagione di The Boys, le cui riprese si sono concluse a inizio settembre. L'unica notizia certa finora è che ci saranno alcune new entry nel cast di The Boys 3.