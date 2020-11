The Boys: tutti i nuovi personaggi che vedremo nella Stagione 3

Uno dei prodotti intorno al quale si è sviluppato più hype negli ultimi mesi è, senza dubbio, The Boys. Le prime due stagioni sono state un enorme successo, e la serie meno "politically friendly" degli ultimi anni continua ad attirare sempre più pubblico: la terza stagione promette di fare scintille, e non vediamo l'ora di poter assistervi.

Nell'attesa, abbiamo dedicato alla serie diversi approfondimenti, per arrivare preparati al meglio al prosieguo delle avventure di Billy Butcher e dei suoi "ragazzi"; per esempio, abbiamo parlato di quale potrebbe essere l'ultima stagione di The Boys, del fantasioso scontro tra Patriota di The Boys e Superman, e anche quali supereroi Marvel potrebbero sconfiggere Homelander di The Boys. Oggi, invece, cercheremo di rispondere a una domanda che si chiedono in molti, riguardo alla terza stagione: chi vedremo nel nuovo cast della serie?

Partiamo con ordine. Lo show ideato da Eric Kripke ha concluso la sua seconda stagione con alcuni colpi di scena mozzafiato: abbiamo visto del destino di Stormfront (Aya Cash), che al momento sembra sconfitta definitivamente, e il finale che ha coinvolto Hughie e la Neuman ci ha davvero preoccupato per cosa potrebbe succedere in futuro.

Certi che Aya Cash possa comunque tornare, in qualche modo, partiamo parlando delle "promozioni" del cast. Si tratta proprio dell'attrice interprete di Victoria Neuman, Claudia Doumit, e la nostra amata Ashley, Colbie Minifie, che si sono guadagnate il ruolo di regular per il prossimo ciclo di episodi.

E le new entry? Per ora, di certo, c'è solamente l'ingresso di Jensen Ackles, volto ben conosciuto da Kripke avendo collaborato per diversi anni nella serie TV di successo Supernatural. Ackles ricoprirà il ruolo di Soldier Boy, conosciuto anche come il Super "originale", che ha combattuto addirittura durante la seconda guerra mondiale, e che era diventato un vero e proprio eroe americano.

Incerto invece l'ingresso di un altro grandissimo attore nel cast, ovvero Jeffrey Dean Morgan: il Negan di The Walking Dead sarebbe dovuto apparire con un cameo (o addirittura con un ruolo vero e proprio) nella terza stagione di The Boys, ma a causa della pandemia da COVID-19 e dei contemporanei impegni con TWD, non è certo se l'attore riuscirà a partecipare allo show targato Prime Video. Speriamo tutti di vederlo con un ruolo importante in una serie del genere.

E mentre proprio Jensen Ackles ha parlato delle similitudini tra Supernatural e The Boys, la palla ora passa a voi: chi vorreste vedere nel cast di The Boys 3? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio dedicato!