The Boys, ecco i nuovi poster promozionali: 'Wanted dead or alive'

Dopo la diffusione del nuovo trailer di The Boys 2 Amazon ha rilasciato delle nuove divertentissime immagini promozionali della serie in cui i 5 protagonisti sono ritratti come ricercati dei film western.

Billy Butcher e la sua gang sono "Wanted dead or alive" ovvero sono ricercati vivi o morti. I ragazzi che torneranno per nuove e violentissime avventure su Prime Video a partire dal 4 settembre, dimostrano di essere in fuga non solo dal Patriota (Antony Starr) e i Sette ma, di qualsiasi altra autorità di contrasto al paese.

Billy, Hughie Campbell, Femmina, Frenchie e Latte Materno continuano quindi nella loro fuga spericolata. A loro, nelle nuove puntate si unirà anche Stormfront (Aya Cash), una nuova eroina esperta di social media che darà vita ad una vera e propria rivoluzione.



Al cast secondo numerose indiscrezioni potrebbe anche unirsi un cattivo di un'altra serie. Pare infatti che Jeffrey Dean Morgan potrebbe lasciare The Walking Dead per unirsi al cast di The Boys 3



Cosa pensate potrà accadere ai ragazzi in questa nuova stagione? Fatecelo sapere neui commenti. Intanto se ancora non l'avete lette date un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione di The Boys.