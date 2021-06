The Boys, un nuovo concept art presenta il Soldier Boy di Jensen Ackles

Inutile negarlo, Soldier Boy è il personaggio più atteso di The Boys 3. Il supereroe interpretato da Jensen Ackles sta catalizzando per il momento tutte le attenzioni e in molti si domandano come verrà introdotto nelle dinamiche dell'acclamatissima serie Amazon Prime Video ispirata al fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson.

Proprio alcuni giorni fa sono state diffuse le prime immagini ufficiali del Soldier Boy di The Boys e ora sul web, spuntano anche i primi concept art. The Wrap ha diffuso una nuova immagine del "supereroe originale" che ci mostra nella sua interezza il costume e gli accessori che questo personaggio indosserà in live-action. L'unica vera differenza che si potrebbe notare è che la posizione del coltello sul fianco è leggermente diversa. Non sappiamo ancora quale ruolo avrà nella nuova stagione, il nostro gruppo di disadattati continua la sua lotta contro la Vought Enterprises e il suo esercito di supe.

Nei fumetti originali, Soldier Boy è il leader del gruppo Payback, un team di supereroi di cui faceva parte anche Stormfront. Si tratta di un personaggio che fa quasi tenerezza per la sua spiccata ingenuità. In generale non trascende mai in un linguaggio volgare e nè tantomeno in promiscuità sessuale, anche se Homelander, con l'inganno è riuscito ad approfittare di lui. Si tratta di un eroe codardo, privo di forza di volontà. Soldier Boy è assai patriottico e nel corso delle sue missioni, è solito recitare i nomi di molteplici stati americani. Voi cosa vi aspettate da questo personaggio? Ditecelo nei commenti.