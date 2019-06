The Boys: il nuovo e iper-violento trailer ufficiale al ritmo delle Spice Girls

Amazon Prime Video ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Boys, adattamento televisivo del dissacrante fumetto cult di Garth Ennis e Darick Robertson che approderà sulla piattaforma alla fine di luglio.

Il nuovo filmato si contraddisintgue per la sua violenza davvero incontrollabile e per l'innegabile carisma dei suoi protagonisti, dei supereroi noti come I Sette. Il fumetto è stato scritto durante l'amministrazione Bush, nel 2005, con disegni di Darick Robertson. Nell'opera i fumettisti hanno immaginato un mondo dove i supereroi sono soltanto "l'uno per cento dell'uno per cento e salvano la gente solo per la gloria della propria immagine pubblica e mediatica, litigano per le varie opportunità di brandizzazione, per i diritti di sfruttamento cinematografici e hanno una scarsissima considerazione della vita umana".

A tenere a freno questi Dei fra gli uomini ci sono però i The Boys, un gruppo di agenti governativi "di strada", che hanno il compito di vigilare sui vigilanti, dati i loro eccessi viziosi e il loro menefreghismo. Del gruppo fa parte Billy Butcher (Karl Urban) che ha il compito di reclutare la squadra e nel filmato vediamo anche l'introduzione del personaggio di Piccolo Hughie (Jack Quaid), che assiste impotente alla morte della propria ragazzi proprio per mano di uno di quegli incontrollabili e menefreghisti vigilanti.

Il produttore esecutivo Eric Kripke aveva dichiarato in precedenza per presentare lo show agli spettatori: "Se volete vedere uno sconcertante show sui supereroi, con The Boys potete farlo. Se volete essere strettamente connessi con i protagonisti, con The Boys è possibile. C'è poi molta satira e commenti sul mondo in cui viviamo, sulla cultura della celebrità, sulla cultura aziendale, la fusione tra fama e politica a svantaggio della gente comune. La metafora del supereroe si è rivelata essere eternamente più duratura di quanto l'abbiamo ancora esplorata".

The Boys vede nel cast anche Tomer Capon (Il Francese), Laz Alonso (Latte di Madre) e Karen Fukuhara (La Femmina), per un'uscita prevista su Amazon Prime Video il prossimo 26 luglio. Questa prima stagione della serie vede tra i suoi autori anche Seth Rogen e Evan Goldberg, già al lavoro sulla serie Preacher per FX, che si concluderà con la quarta stagione.