The Boys 2, ecco il nuovo trailer dell'ultimo imperdibile episodio della serie Amazon

Manca sempre meno all'ultimo episodio della seconda stagione di The Boys, la serie Amazon che ha saputo mettere d'accordo come non mai pubblico e critica. What I Know sarà disponibile alla visione a partire dal prossimo 9 ottobre sulla piattaforma streaming e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà a Hughie e compagni.

Dal trailer vedere il modo in cui Butcher reagisce alla strage dell'udienza del congresso, sostanzialmente lo fa nel modo a lui più congeniale. Vuole uccidere tutti senza esclusione di colpi. Becca nel frattempo chiede una mano per ritrovare suo figlio ma, come si evince dalla sinossi ufficiale, le cose non si metteranno bene per i nostri eroi preferiti.

"Becca si presenta alla porta di Butcher, e lo implora di aiutarla nella ricerca di suo figlio. I Boys sono con Butcher e con l'aiuto di Starlight affrontano finalmente Homelander e Stormfront. Ma le cose non vanno secondo i piani, anzi. Rapidamente tutto va molto male per loro".

Il settimo episodio di The Boys è stato particolarmente scioccante per il pubblico e ora, in molti si domandano cosa potrà mai accadere. Certamente questa seconda stagione avrà un finale aperto. Kripke infatti non ha mai nascosto di essere a lavoro sulla terza stagione di The Boys. Sicuramente molte sono ancora le avventure che coinvolgeranno il gruppo di eroi più pazzo di sempre. Intanto se volete qualche approfondimento, date un'occhiata al commento di Shawn Ashmore sul destino del suo personaggio in The Boys.