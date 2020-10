The Boys, da oggi su Amazon Prime il finale della seconda stagione

Amazon Prime Video ha fatto un grande regalo ai fan di The Boys, anticipando di qualche ora la pubblicazione dell'ultimo episodio della seconda stagione. In ogni caso da oggi, venerdì 9 ottobre, su Prime Video avrete la possibilità di vedere tutto il secondo ciclo di episodi dello show, compreso l'ultimo atto conclusivo.

Per lo showrunner Erick Kripke si tratta dell'episodio preferito della serie:"Penso che l'episodio 8 sarà una vera battaglia di merda. Per quello che vale, penso che l'episodio 8 sia il mio episodio preferito di tutti i tempi dell'intera serie, in entrambe le stagioni. Conduce principalmente Butcher in un luogo pericoloso perché ha questo demone sullo spalle, che è suo padre, e ha appena compreso che non ha alcun valore fare le cose nel modo giusto utilizzando i giusti mezzi legali. L'unico modo per fare le cose, apparentemente, è essendo la persona peggiore possibile come suo padre, e lui è arrivato all'episodio 8 con questo atteggiamento. Dovremmo giustamente occuparci dell'umanità di Butcher e di cosa significhi per il resto della squadra" ha dichiarato Kripke.



The Boys, ideata da Eric Kripke per conto di Amazon e disponibile su Amazon Prime Video, è basata sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. La serie regala una nuova visione sul mondo dei supereroi, senza conferir loro quell'aurea di bontà e buone intenzioni a cui siamo abituati. Il cast della serie comprende Karl Urban nel ruolo di Billy Butcher, Jack Quaid nel ruolo di Hughie Campbell e poi Antony Starr (Patriota), Erin Moriarty (Starlight), Dominique McElligott (Queen Maeve) e Jessie Usher (A-Train).



Su Everyeye trovate la recensione della prima stagione di The Boys e la recensione no-spoiler di un finale clamoroso della serie Amazon.