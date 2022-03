The Boys, l'omaggio ai film di Batman nei nuovi poster della serie Amazon

Questo è senz'altro il momento di The Batman, ma come può un irriverente show sui supereroi come The Boys non cogliere l'occasione e ricavarne uno stunt promozionale a tema?

È successo anche con The Boys.

Dopo Sonic e il poster ispirato a The Batman, anche la serie tv targata Amazon Prime Video ha voluto omaggiare l'Uomo Pipistrello e l'uscita dell'ultimo lungometraggio a lui dedicato con una serie di poster ispirati però alla moltitudine di opere che abbiamo visto nel corso degli anni che avevano Batman come protagonista.

Non solo il Batman firmato da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson (di cui vediamo il font e lo stile nel poster con Karen Fukuhara), ma anche quelli di Tim Burton, Joel Schumacher e Christopher Nolan, e persino la serie animata del '92. In calce alla notizia trovate tutte le immagini con protagonisti proprio i ragazzi titolari (Hughie, Butcher, Mother Milk e Frenchie, oltre ovviamente a The Female).

La terza stagione di The Boys arriverà il 3 giugno su Amazon Prime Video, ma nel frattempo siamo ancora in attesa di un primo trailer. Le premesse, tuttavia, la rendono già la stagione più folle prodotta finora, dato che stando a cast e crew, il meglio deve ancora arrivare!