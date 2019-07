The Boys: online le prime immagini della serie TV di Amazon

Dopo la recente intervista di Garth Ennis di The Boys, in cui l'autore dice la sua sul fenomeno dei supereroi, in molti sono rimasti incuriositi dallo trama dell'opera pubblicata tra il 2006 e il 2012 con i disegni Darick Robertson. Andiamo quindi a vedere le prime immagini rilasciate da Amazon.

Le fotografie ci mostrano due mondi estremamente diversi, quello finto, patinato e colorato dei Sette, contro quello buio, sporco e oscuro dei Ragazzi, gruppo segreto della CIA che si occupa di eliminare i supereroi, che a causa della fama e del potere di cui godono iniziano ad approfittarsi dei più deboli.

La serie manterrà il tono violento che ha reso famosa la graphic novel da cui è tratta, come potete vedere nel primo trailer di The Boys.

Il cast della serie sarà composto da Karl Urban, presente in opere quali Star Trek e Judge Dredd e interprete del personaggio di Billy Butcher, troveremo poi Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Kapon, Jennifer Esposito e Karen Fukuhara. La data di uscita è prevista per il 26 luglio, per tutti i clienti del servizio Prime Video. Dopo la serie Preacher non vediamo l'ora di gustarci il nuovo e irriverente lavoro di Garth Ennis, pronto come al solito a stupire il pubblico con la sua visione del mondo moderno.