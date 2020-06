The Boys, online i primi tre minuti della stagione 2: avrà una partenza esplosiva

La seconda stagione di The Boys sta per arrivare e a ricordarci uni dei motivi per cui il fumetto di Garth Ennis e la serie targata Amazon Prime Video hanno riscosso tanto successo sono i primi tre minuti, inediti, resi disponibili poche ore fa.

La preziosa anteprima è stata rivelata in occasione della reunion virtuale del cast formato Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hugh Campbell), Antony Starr (John / Patriota) ed Erin Moriarty (Annie January / Starlight) a cui si sono uniti anche Oswald Patton, che avrà un ruolo segreto in The Boys 2 e la new entry definitiva Aya Cash, la quale porterà la supereroina Stormfront in The Boys 2.

Sangue, esplosioni e Giancarlo Esposito: non vogliamo anticiparvi troppo, ma questi sono decisamente degli ottimi elementi con cui tornare in pista!

In occasione dello speciale è stata rivelata anche la sinossi della seconda stagione:

"L'ancora più intensa e folle stagione 2 vedrà la squadra di vigilanti in fuga dalla legge, ricercati dai supereroi, e che cercando disperatamente di riunirsi per combattere contro Vought. Nascondendosi, Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) cercano di adattarsi a una nuova normalità, mentre Butcher (Karl Urban) sembra impossibile da trovare. Nel frattempo, Starlight (Erin Moriarty) deve fare gavetta per mantenere il posto tra I Sette e Homelander (Antony Starr) punta a prendere il controllo completo della squadra. Il suo potere è minacciato dall'arrivo di Stormfront (Aya Cash), una nuova eroina esperta di social media e che ha in mente idee nuove e rivoluzionarie. Inoltre, la minaccia dei super-cattivi è più che mai incombente e dà ampio spazio di manovra a Vought, che cerca di lucrare senza scrupoli sulle paranoie della nazione."