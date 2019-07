The Boys ottiene il suo punteggio su Rotten Tomatoes

Come ogni prodotto d'intrattenimento della nostra era, la serie tv disponibile da oggi su Amazon Prime Video, The Boys, era in attesa di feedback da parte di critica e pubblico. Ora è stato rivelato il suo punteggio su Rotten Tomatoes.

La nuova fatica seriale di Eric Kripke (Supernatural, Timeless), Seth Rogen (Preacher, Facciamola Finita) e Evan Goldberg (anche lui co-creatore di Preacher e co-regista di Facciamola Finita), The Boys, è stata certificata "fresca" al 74% su Rotten Tomatoes.

Il sito contenitore di recensioni, informazioni e notizie sui prodotti cinematografici e televisivi conta attualmente 42 recensioni sullo show, 31 positive e 11 negative.

Alcune di queste sono state riportate dal sito fonte della notizia, e ve le mostriamo anche noi qui di seguito.

"The Boys mi ha catturato dai primi cinque minuti, e mi ha fatto desiderare che ci fossero più episodi, una volta arrivati alla fine. Un must per tutti i fan dei supereroi" dice Mama's Geek.

"In The Boys accadono un sacco di cose selvagge. Ma dietro tutto questi delinquenti superpompati si cela uno degli show più attuali in circolazione" sosterrebbe Collider.

"Di The Boys si possono dire tante cose: è volgare, rozzo, violento e sangunario. È assurdo, ma onesto. Ma The Boys ha qualcosa da dire sull'eccessiva adorazione dei supereroi e il potere assoluto, e si sposa bene con la sua forma spesso indelicata" avrebbe scritto TV Fanatic.



Tra i pareri meno positivi, invece, si colloca quello di Geek Girl Riot, che lamenta un approfondimento caratteriale dei personaggi, in particolare quello dei Boys: "Quasi fresco perchè è coraggioso]. Lo sviluppo dei personaggi che c'è nei fumetti, però, non è pervenuto, e in questo modo non riesci davvero a capire chi sono i Boys e non puoi schierarti dalla loro parte. E nel loro contorto universo, hanno bisogno di qualcuno che stia dalla loro parte".

NPR, poi, sembra pensare che "The Boys non è quella audace decostruzione dei tropi sui supereroi che i suoi creatori sembrano credere che sia".

E voi avete già visto The Boys? Siete d'accordo con le recensioni e il punteggio di Rotten Tomatoes? Fateci sapere nei commenti.