The Boys, la pagina ufficiale compara Patriota a Donald Trump per le figurine NFT!

Che la serie di Eric Kripke si ponga come una delle satire più cattive e senza filtri sugli Stati Uniti d'America, era assodato. Ma che arrivasse addirittura a comparare un ex Presidente USA come Donald Trump a un mostro come Patriota, era meno scontato. Lo ha fatto in occasione dell'annuncio controverso di figurine NFT dell'ex Presidente.

L’ultima grande presa in giro, The Boys l’aveva messa a segno contro il Marvel Cinematic Universe. Ma in quel caso è un po’ all’ordine del giorno, tutto l’universo di Garth Ennis e Darick Robertson nasce come parodia degli eroi dei fumetti. Parodia violenta, sociopatica e dissacrante. Ma attraverso la mercificazione capitalista degli eroi e la corruzione degli organi di governo, si fa anche terribile metafora degli Stati Uniti e per estensione, del mondo. Metafora neanche così distante dalla realtà.

Ma oltre ai riferimenti indiretti all’interno delle stagioni, The Boys si dimostra sempre pronta sbeffeggiare, in diretta, notizie dal mondo. Lo fa con la pagina ufficiale Vought International, che crea costantemente parodie e richiami a eventi d’attualità. L’ultimo riguarda l’annuncio, da parte dell’ex Presidente Donald Trump, di introdurre sue figurine NFT del valore di un centinaio di dollari circa e che saranno anche strumento di valuta, con il mondo dei bitcoin e degli NFT che si mescola sempre più.

L’annuncio è stato incredibilmente criticato, percepito come l’ennesima beffa dell’ex POTUS per andare contro al sistema corrente in vigore negli Stati Uniti, quello stesso sistema che non l’ha rieletto e gli ha fatto poi sfiorare l’impeachment dopo i fatti di Capitol Hill. La Vought ha risposto con una versione di carte collezionabili di Patriota, ricalcando l’annuncio di Trump e promettendo la celebrazione dell’eroe con un JPEG non fungibile del valore di 777 VoughtCoin. Anche Eric Kripke ha commentato ironicamente il post, che potete trovare di seguito in calce all’articolo.

