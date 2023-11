The Boys, Patriota vi manda a quel paese nel nuovo video dal set

"Il nostro stuntman preferito che si diverte sul set di @genv": così scrive la pagina ufficiale X/Twitter di The Boys, confermando la probabile necessità del rewatch di Gen V. Nel video, che sta facendo molto ridere il web, vediamo lo stuntman (che non è altro che l'attore protagonista Antony Starr, aka Homelander) che sale in aria.

E sale, sale...sale.... Fino ad arrivare molto ma molto in alto. A far ridere, nella clip, sono i commenti scherzosi dell'attore, non proprio leggeri. "Str***i, vaf******o, fanc**o, Aaaaah, oddio, andiamo per favore! " lo sentiamo pronunciare, mentre viene tirato sempre più in alto per una delle scene girate, fino a confondersi con il cielo.

Questo video ci delizia mentre siamo in attesa della prossima stagione. Finora abbiamo delle notizie sulle novità del nuovo villain della quarta stagione di The Boys, informazione che ci terrà occupati fino al 2024, anno in cui (dovrebbe) uscire la quarta stagione.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra guida su The Boys fatta per chi non sa di cosa si stia parlando. C'è ancora tempo per recuperare tutte e tre le stagioni e per prepararsi alla quarta.

Vi ha fatto ridere questa clip condivisa dalla pagina ufficiale di The Boys? Lasciateci un commento per farcelo sapere!