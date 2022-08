The Boys, Patriota sconfitto da 500 Spongebob (e altri assurdi quiz social)

Nuovo giro di trend per The Boys. Ma la serie di Eric Kripke non è finita in cima alla classifica twitter solo grazie all'annuncio di inizio riprese della quarta stagione. Piuttosto, perché i fan si sono lanciati in un'assurda discussione su chi potrebbe battere Patriota. In cima: Goku, Spongebob e Luigi di Mario Kart. Meme esilaranti.

La terza stagione di The Boys non ha fatto in tempo a concludersi, che già si parla della quarta. E mentre Karl Urban racconta di come terrorizzò Jack Quaid sul set di The Boys, in realtà dobbiamo ringraziare proprio l’odiatissimo Homelander – o meglio, l’attore che lo interpreta – per il primo, esplosivo indizio di trama su The Boys 4. Vi anticipiamo solo questo: “Viaggio nel tempo”. Ci chiediamo anche noi che cosa voglia dire. Più si va avanti nelle stagioni però, più la resa dei conti finale con Patriota si fa scottante. Ogni volta viene promessa una sconfitta a inizio stagione e ogni volta Homelander la scampa nell’ultimo episodio, per qualche strana concomitanza di eventi.

Ovviamente c’è da portare avanti la serie, che altrimenti sarebbe finita molto tempo fa. Soprattutto se, a intervenire al posto dei debolucci Boys, fossero alcuni dei personaggi più noti nell’immaginario della cultura pop: dall’animazione al piccolo schermo, dal videogiochi ai film. Gli utenti twitter si sono lanciati in un botta e risposta di meme – li trovate tutti in calce all’articolo – con qualcuno che esordisce mettendo a confronto Homelander con la versione bambina di Goku.

Ma tutti i meme hanno qualcosa in comune: mostrano Homelander (o chi per lui) visibilmente preoccupato di fronte a un nuovo, potenziale avversario. C’è chi dice Spongebob, ma dovrebbero essere almeno 500. Chi immagina “Luigi entrare nella torre Vought” o “le Superchicche fare il cu*o a Patriota per aver fatto saltare in aria un edificio a Townsville”. C’è poi chi torna al crossover nel crossover di Mario Kart: “Un idraulico italiano con i baffi a cavallo di un dinosauro”. Quest’ultimo non lo batterebbe, ma faceva senz’altro ridere. Se doveste citare il personaggio più impensabile, chi fareste scontrare?