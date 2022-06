The Boys: Patriota sfida Thanos in questo fantastico poster crossover con gli Avengers!

Il popolo di internet riserva sempre delle fantastiche sorprese e oggi ve ne presentiamo una a dir poco curiosa. Sfruttando lo stratagemma della serie Marvel Studios What If...? alcuni fan si sono chiesti cosa sarebbe successo se Patriota, tra i personaggi più detestabili di The Boys, avesse combattuto contro Thanos in Avengers: Endgame. Guardate!

Il poster in questione, realizzato in maniera superba, ci mostra infatti Patriota di spalle mentre si prepara ad affrontare Thanos e la sua armata per la battaglia finale per la Terra che abbiamo visto nell'ultimo crossover dei Marvel Studios. Ma come finirebbe un tale scontro? Molti fan che hanno commentato via social sotto l'immagine in questione non hanno dubbi: Patriota se la darebbe a gambe levate! C'è chi pensa che i suoi poteri non siano nemmeno lontanamente vicini a quelli di Superman, ad esempio, e che dopo una lotta iniziale Patriota avrebbe sicuramente la peggio.

Patriota, nell'originale Homelander, è stato creato dallo scrittore Garth Ennis e dall'artista Darick Robertson per la serie di fumetti The Boys pubblicata per la prima volta da WildStorm Productions e successivamente da Dynamite Entertainment. Anche se viene accennato nel primo numero, Patriota fa la sua prima apparizione completa in The Boys #3. I fumetti, proprio come la serie Prime mostrano tutta la brutalità di questo eroe che più che salvare vite mira sola ad alimentare il proprio ego.

Recentemente, Patriota ha cambiato sesso (!) in un cosplayer molto riuscito pubblicato su Twitter da un'utente. L'account Twitter di The Boys ha apprezzato naturalmente questa versione al femminile di Patriota che in brevissimo tempo ha fatto il giro del web.

E mentre Erik Kripke stuzzica i fan sul finale di The Boys 3, in molti si domandano quale sarà il destino di questo terribile personaggio interpretato da Antony Starr.