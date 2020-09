The Boys: il Patriota e Stormfront sono parenti? Circola una folle teoria

Tra tutti i Super di The Boys Patriota/Homelander è sicuramente il più formidabile e odioso, ma nella nuova stagione Stormfront si è già dimostrata alla sua altezza, per cui è iniziata a circolare un'interessante teoria sulla loro ipotetica parentela.

Il tutto si basa sulla scioccante rivelazione riguardante la supereroina: Stormfront è in realtà molto più vecchia di quanto voglia far credere ed in passato era nota con il nome di Liberty. L'utente u/sinburger ha quindi postato su Reddit l'ipotesi che vede Stormfront come la madre del Patriota.

Cronologicamente i conti sembrano tornare, visto che la donna è scomparsa dalle scene nel 1979 dopo aver ucciso un ragazzo per motivi razziali. Lo scandalo è stato però coperto dalla Vought, quindi è possibile che sia stato un altro il motivo che ha costretto Liberty al ritiro: era incinta del suo biondissimo figlio. Dato che il personaggio interpretato da Antony Starr dovrebbe avere più o meno 40 anni, l'ipotesi appare credibile, soprattutto se a ciò aggiungiamo la malvagità che accomuna i due. Gli autori non hanno rivelato troppo dell'infanzia di Homelander, sappiamo solo che è stato cresciuto in laboratorio, ma potrebbe essere stato abbandonato lì dalla madre.

Un altro prezioso indizio ci arriva direttamente dal fumetto. Sebbene il sesso del personaggio sia diverso, scopriamo qui che il DNA di Stormfront era stato usato per creare Patriota. Tutto ciò garantirebbe un bel colpo di scena nella serie, soprattutto se pensiamo a tutte le perverse dinamiche madre-figlio esposte nella prima stagione e legate al personaggio di Madelyn Stillwell.

Cosa ne pensate? Vi pare credibile come ipotesi? Ditecelo nei commenti! Intanto vi rimandiamo alla recensione della quinta puntata di The Boys 2 e al divertente video in cui Homelander reagisce al review bombing dovuto alla distribuzione settimanale degli episodi.