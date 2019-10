The Boys: Patton Oswalt si unisce al cast della seconda stagione

Dopo aver visto le foto di un nuovo membro dei sette in The Boys, i fan della serie TV di successo saranno entusiasti di sapere che nel corso delle puntate inedite troveranno anche il celebre attore Patton Oswalt.

A rivelarlo è lo stesso showrunner Eric Kripke, che in un'immagine condivisa sul suo account di Twitter ufficiale, e che potete vedere in calce alla notizia, ha scelto di fotografarsi insieme a Patton Oswalt. Inoltre nel commento al tweet scopriamo che l'interprete avrà un ruolo segreto, anche se non abbiamo ancora dettagli a riguardo.

Il pubblico sembra aver apprezzato particolarmente la prima stagione dell'opera, tanto da rendere The Boys la serie TV più popolare di Amazon Prime Video, inoltre stando a quanto afferma lo showrunner le puntate inedite riprenderanno molti dei personaggi del fumetto scritto da Garth Ennis, in più i fan potranno assistere allo scontro tra i protagonisti con il volto di Karl Urban e Jack Quaid. Lotta che sarà causata dal diverso sviluppo che hanno avuto Billy Butcher e Hughie nel corso degli episodi della prima stagione.

Non abbiamo ancora notizie riguardo alla data di uscita della prossima stagione, ma siamo sicuri che presto potremo rivedere un trailer o un breve teaser della serie in cui è presente Homelander e il resto dei supereroi.