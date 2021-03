The Boys, Paul McGhie, Aimee Carrero e Maddie Phillips entrano nel cast dello spinoff

Proseguono i lavori sullo spinoff di The Boys, infatti Shane Paul McGhie (Vice), Aimee Carrero (Young & Hungry) e Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters) sono stati annunciati nel cast ed interpreteranno giovani supereroi nel progetto senza titolo.

Erano stati precedentemente annunciate nel cast dello spinoff anche Jaz Sinclair e Lizze Broadway, quest’ultima interpreterà Emma mentre Sinclair interpreterà Marie. Lo show è ambientato presso l'unico college americano per giovani supereroi, quello gestito dalla Vought International.



Lo spinoff della serie originale Amazon Studios è stato annunciato lo scorso settembre, scritto dal produttore esecutivo di The Boys Craig Rosenberg lo spinoff è descritto come una serie irriverente e classificata R-rated che esplora le vite dei Super adolescenti tra competizione e ormoni mentre mettono alla prova i loro confini fisici, sessuali e morali e lottano per i migliori contratti nelle migliori città. Lo show avrà anche tutta la satira e la volgarità che ormai contraddistingue The Boys.

La serie madre The Boys è stata rinnovata da Amazon Prime Video per la terza stagione lo scorso luglio, prima ancora che la seconda stagione debuttasse. Le riprese della terza stagione di The Boys sono iniziate e potrebbe arrivare nei primi mesi del 2022.



Non c'è ancora una data ufficiale per la messa in onda dello spinoff attualmente ancora senza titolo ma possiamo presumere che arriverà dopo la terza stagione.