The Boys e il pene dei supereroi: la serie ironizza sulle dimensioni

The Boys è una serie violenta e divertente, ma gli ambiti in cui eccelle sono la rappresentazione in chiave distorta del mondo supereroistico a cui siamo tutti affezionati e il coraggio con cui ironizza sulla sessualità dei personaggi.

Nel corso del sesto episodio i protagonisti si recano in una sorta di prigione per Super, simile a quella di The New Mutants, nella quale devono affrontare una rivolta di violenti mutanti dotati di poteri letali. Accanto a personaggi in grado di incenerire le vittime, o di farle esplodere a piacimento, facciamo la conoscenza di un corpulento individuo impegnato a strangolare chi lo ostacola con un tentacolo gigante.

In particolare è M.M. (Laz Alonso) a pagarne le spese, visto che rischia di finire soffocato, ed è solo grazie all'aiuto di Kimiko che riesce a sottrarsi dalla presa di quello che scopre essere... un pene gigante. Il Compound V ha permesso al personaggio di sviluppare un insolito superpotere che coinvolge il suo organo genitale, in grado di allungarsi a dismisura. Un colpo di scena grottesco che non può che strappare una risata, soprattutto nel vedere la reazione disgustata del povero M.M. quando scopre con che cosa ha avuto a che fare.

Del resto non è la prima volta che la serie ironizza su tematiche sessuali. Nel corso della seconda stagione abbiamo visto Patriota e Stormfront impegnati in rapporti violenti e brutali, che prevedevano anche l'uccisione di vittime in modo da rassicurare la virilità dell'odioso Super interpretato da Antony Starr. Nella prima stagione veniva inoltre raccontata la tragica vicenda dell'amante evirato di Ice Princess, trovatosi con il pene congelato durante un rapporto, e assistevamo allo stupro di Starlight per opera di Abisso.

Insomma, la serie Amazon non si fa problemi a portare sullo schermo le folli trovate del fumetto e di Eric Kripke, e ciò non può che far piacere a chi si è stancato di censure e "ridimensionamenti" (è proprio il caso di dirlo) dovuti alla volontà di compiacere il pubblico di massa. Vi lasciamo alla recensione della sesta puntata di The Boys 2 e al trailer del settimo episodio di The Boys 2.