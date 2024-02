The Boys: un personaggio della serie è 'la creazione preferita' di Garth Ennis

Mentre siamo ancora in attesa di scoprire quando uscirà The Boys 4 su Prime Video, il creatore del fumetto originale dal quale è tratta la serie, Garth Ennis, ha rivelato a tutti i suoi fan quella che per lui è la sua "creazione preferita", ovvero il personaggio che preferisce tra quelli che popolano il suo universo narrativo, scorretto e sboccato.

La serie, caratterizzata per il suo andamento spesso scioccante e sopra le righe, presenta numerosi personaggi divertenti e coinvolgenti. Ma per uno dei creatori della serie, solo un personaggio spicca sugli altri come il suo preferito di sempre.

In The Boys Omnibus Vol. 6, lo scrittore/co-creatore Garth Ennis ha fornito un commento a The Boys #66 da lui scritto con Russ Braun. Ennis ha commentato la scena in cui Butcher concede alla sua squadra tre mesi di riposo dopo l'attacco di Patriota alla Casa Bianca, la stessa scena in cui Butcher promuove Hughie con grande sorpresa del resto della squadra.

Ennis ha quindi sottolineato quanto ami la capacità di Billy Butcher di manipolare la squadra e ha definito Billy Bucher la sua creazione preferita di sempre. Nello stesso commento, Ennis si è complimentato anche per l'arte grafica di Braun e per la sua capacità di catturare perfettamente ciò che tutti stanno pensando in quel preciso momento.

Scopriamo quindi i nuovi personaggi di The Boys 4.

The Boys è una satira cruenta e brutale delle storie di supereroi. È in gran parte incentrato su un gruppo di agenti della CIA, i Boys, e sui loro tentativi di tenere sotto controllo i supereroi del mondo. Invece degli strenui eroi e paladini della giustizia che sono nei fumetti, i supereroi (o Supes) sono impulsivi, idioti, che causano molti più problemi che soluzioni. A capo dei Boys c'è Billy Butcher, il membro più violento e determinato della sua squadra, che vuole vendicarsi del leader dei Supe Patriota per aver violentato sua moglie ed è disposto a fare qualsiasi cosa per ottenerla.

Il fatto che Billy Butcher sia la creazione preferita di Garth Ennis è un po' una sorpresa. Ennis lavora nell'industria del fumetto da decenni e ha co-creato centinaia di personaggi. Oltre a scrivere The Boys, Ennis ha scritto anche Preacher, con personaggi straordinari come Jesse Custer e il Santo degli Assassini. Per non parlare dei personaggi che ha creato per gli universi Marvel e DC, come Barracuda, Section 8 e Tommy Monaghan, alias Hitman. Ennis ha creato i personaggi più disparati, ma nessuno a quanto pare è stato così divertente da scrivere come l'intrigante, manipolatore e violento Billy Butcher.