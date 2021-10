The Boys sempre sul pezzo: da Twitter arriva l'esilarante meme sul crash dei social

Il crash di Facebook, Instagram e Whatsapp ha mandato nel panico milioni utenti dei social network e, come spesso succede in questi casi sono spuntati come funghi sul web divertentissimi meme. Uno dei più esilaranti è stato diffuso dall'account Twitter di The Boys che sembra essere sempre sul pezzo.

Prendendo in prestito un'immagine tratta dalla popolare serie Amazon in cui Homelander è acclamato dalla folla adorante, si è voluto sottolineare come Twitter abbia giovato di questo momento difficile di Facebook, Instagram e Whatsapp, essendo uno dei pochi social a non aver avuto problemi. Naturalmente i fan di The Boys sono impazziti per questa divertentissima scenetta, postando una serie di immagini esilaranti in risposta, che potete vedere con i vostri occhi dando uno sguardo ai post che trovate in calce alla notizia.

In generale il tono dissacrante della serie Amazon ha aperto spesso e volentieri a divertentissime gag sui social network, addirittura The Boys ha boicottato scherzosamente gli Emmy dando vita a dei personalissimi premi chiamati Supie Awards.

Intanto, le riprese di The Boys 3 sono ufficialmente terminate. Ancora non è chiaro quando la terza stagione della serie verrà rilasciata in streaming ma, tenuto conto che la seconda stagione è stata lanciata su Amazon nel settembre 2020, sembra plausibile che l'amatissimo show possa arriva nel primo semestre del 2022.