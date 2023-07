The Boys: il poster dello spin-off Gen V mette in bella vista 'il pacco' di Patriota

Oltre alla pubblicazione della data di uscita di Gen V, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha pubblicato anche un nuovo poster ufficiale per l'attesissimo spin-off dell'acclamata serie tv The Boys.

Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, il poster di Gen V mostra la scuola di supereroi al centro della storia e include anche un riferimento a Patriota, uno dei personaggi più popolari di The Boys, che appare di fronte al collegio grazie ad una statua in suo onore: curiosamente, la scritta che ci ricorda che Gen V fa parte del franchise di The Boys è stata inserita a mo' di graffito disegnato sul pacco dell'opera d'arte. Da notare come anche un precedente teaser poster di Gen V era incentrato su una statua di Patriota, che però in quell'occasione era stata decapitata.

Ricordiamo che Gen V è il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Compound V, i cui superpoteri non sono innati ma sono stati loro iniettati: questi giovani e competitivi eroi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell’impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola, ma presto impareranno che l’ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano. Il cast della serie include Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn e Patrick Schwarzenegger e Clancy Brown e Jason Ritter nel ruolo di guest star, oltre alla partecipazione straordinaria di Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne negli stessi ruoli che interpretano in The Boys.

I primi tre episodi di Gen V debutteranno su Prime Video venerdì 29 settembre, seguiti da nuovi episodi ogni settimana fino al gran finale di stagione previsto per venerdì 3 novembre.