The Boys, che poteri ha Black Noir? Tutto sul più misterioso dei Sette

Di supereroi The Boys ce ne presenta a bizzeffe e con una varietà di poteri davvero imbarazzante: se chiare risultano sin dal primo momento le assurde abilità di gente come Patriota o Starlight, però, di più difficile interpretazione sono quelle di un personaggio che appare per definizione misterioso e indecifrabile come Black Noir.

A differenza dei suoi colleghi, il membro dei Sette vestito nero vanta infatti poteri decisamente meno appariscenti se confrontati a quelli di chi è capace di volare, sparare raggi laser, parlare con gli abitanti dell'oceano o trasformarsi nella versione in miniatura di una sorta di supernova. Ma di cos'è capace, dunque, il nostro eroe solitario?

Volendo affibbiargli una definizione, potremmo vedere Black Noir come una sorta di ninja dalle abilità super-sviluppate: il nostro può dunque vantare una resistenza fuori dal comune, così come un'incredibile capacità di mimetizzazione, grandissima abilità nel combattimento e una forza che supera di parecchio quella di un normale essere umano.

Si tratta di abilità che, unite all'aspetto decisamente dark, ricordano parecchio quelle di Batman, al quale il nostro Black Noir è d'altronde palesemente ispirato: e voi, preferite lui o i membri dei Sette meno "discreti"? Diteci la vostra nei commenti! A proposito, ecco come sarà il Black Noir che vedremo nella quarta stagione di The Boys.