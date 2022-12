The Boys prende in giro Karl Urban nel 20esimo anniversario de Le Due Torri

In questi giorni i fan di tutto il mondo stanno festeggiando il 20esimo anniversario dell'uscita al cinema de Il Signore degli Anelli: Le Due Torri, di Peter Jackson, che negli Stati Uniti aveva debuttato nelle sale il 18 dicembre 2002. L'account ufficiale Twitter di The Boys non ha perso l'occasione per prendere bonariamente in giro Karl Urban.

Sono passati, infatti, 20 anni anche da quello che è uno dei primi film della carriera di Karl Urban, interprete di Éomer, il nipote in esilio del Re di Rohan. Oggi, Urban è una delle più grandi star del panorama hollywoodiano grazie alla sua partecipazione al franchise cinematografico di Star Trek, nelle tre pellicole prodotte da J.J. Abrams, e soprattutto alla serie The Boys, in cui interpreta il rude e scontroso William "Billy" Butcher.

L'account Twitter della serie prende il cognome dell'attore, Urban, e lo modifica in "Rural" per indicare il suo aspetto ne Le Due Torri. Così, i fan hanno colto la palla al balzo per modificare a loro scelta il nome dell'attore a seconda del film in cui ha preso parte. Diventa infatti Karl Suburban nella la sua partecipazione a Thor: Ragnarok o ancora Karl Dystopian per il ruolo da protagonista in Dredd.

Presto, rivedremo Urban nella Stagione 4 di The Boys dove la principale novità è costituita dalla partecipazione di Jeffrey Dean Morgan come new entry. A quanto pare il suo ruolo è tenuto segreto anche al cast di The Boys e finché le riprese non saranno finite non capiremo quale personaggio andrà ad interpretare.

Durante una nuova intervista con OK! Magazine, gli attori Laz Alono e Tomer Capone hanno rivelato di non avere idea di chi interpreterà Morgan nella quarta stagione. "Sinceramente non lo so", ha detto Alonso alla rivista. "Non l'abbiamo ancora incontrato o visto e non è stato sul set. Quindi anche noi stiamo aspettando... Lui continua a scrivere che è pronto. E noi ci diciamo: 'Beh, allora porta il tuo culo qui!'". Al che Capone ha rivelato di pensare che l'apparizione di Morgan sarà "una corsa infernale".