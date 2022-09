The Boys beffa senza pietà le Director's Cut: 'Pronti per la re-re-re-release su Vought++'

La recente riuscita al cinema di SpiderMan No Way Home ha suscitato la reazione sorpresa dei fan Marvel che sono comunque accorsi in sala per vedere qualche minuto di scene inedite in più aggiunte alla pellicola per l'occasione. The Boys non si è quindi lasciata sfuggire l'occasione di prendere in giro tutta l'operazione con un divertente post.

In un tweet la Vought International ha annunciato che il suo film, L'alba dei sette, verrà "ridistribuito" con "un montaggio più divertente". Ancora una volta hanno trovato un modo per colpire sia il Justice League di Zack Snyder che Disney+.

"L'alba dei sette sta per essere ridistribuita!", si legge nel tweet. "Prima una versione 4:3 in bianco e nero, poi una versione migliorata in 3D, infine "il taglio divertente" con 2 ore di materiale aggiuntivo. Gli abbonati a Vought++ avranno un churro in omaggio con l'acquisto del biglietto". L'account dei Boys sui social media si è scagliato contro Justice League di Zack Snyder e Disney+. Nonostante avessero già preso in giro il regista di Justice League in passato, lo stesso Snyder è stato al gioco e ha postato a sostegno di una di queste battutine durante la terza stagione.

La quarta stagione di The Boys sta già facendo parlare di sé con l'aggiunta di Jeffrey Dean Morgan al cast. Non è chiaro chi interpreterà la star di The Walking Dead nella serie, ma il suo coinvolgimento è qualcosa di cui si parla da molti anni. In precedenza si è teorizzato che uno dei potenziali ruoli di Morgan potrebbe essere nientemeno che il padre mai visto di Annie January aka Starlight.

Recentemente, proprio Erin Moriarty si è detta sconvolta per l'ondata di commenti sessualmente offensivi a cui ha dovuto far fronte sui social.