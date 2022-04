The Boys, prezzi del petrolio alle stelle? Ci pensa Abisso!

Il costo del petrolio e del gas è alle stelle in tutto il mondo per via della guerra in Ucraina ma per fortuna, sembra che la Vought abbia trovato una soluzione a questa incredibile impennata dei prezzi. Naturalmente, sono i protagonisti di The Boys ad offrire un'alternativa alle canoniche vie d'acquisto di questi combustibili.

Attraverso i propri canali social, la multinazionale dietro i Supe ha scritto: "Non possiamo stare a guardare mentre i laboriosi americani hanno serie difficoltà economiche. Grazie a una coraggiosa missione in acque profonde di Abisso, abbiamo la possibilità di sfruttare 20 nuove riserve di petrolio nelle acque incontaminate dell'Alaska. Fai il pieno di Vought Petroleum per soli $7 a gallone nelle località partecipanti!".

Questa non è la prima volta i profili social collegati a The Boys inseriscono Abisso all'interno di una pubblicità dopo la sua sospensione dai Sette. Lo scorso autunno infatti, il supereroe è stato utilizzato per promuovere Liquid Death, un marchio di acqua in scatola.



Intanto, mentre arriva il cofanetto Blu-Ray di The Boys, la terza stagione della serie Amazon si avvicina sempre di più. La sua uscita è prevista per il prossimo 3 giugno e sembra chiaro ormai che Billie Butcher supererà il limite.

Voi cosa vi aspettate da questi nuovi episodi? Come sempre, diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.