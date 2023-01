The Boys, Prime Video punta tutto sullo spin-off Gen V: già a lavoro sulla stagione 2!

La serie televisiva spin-off del fenomeno The Boys Gen V non ha ancora una data di uscita ufficiale su Prime Video, eppure a quanto pare la piattaforma di streaming on demand crede tantissimo nelle potenzialità del titolo, al punto da essere già a lavoro sulla stagione 2.

A riportarlo in queste ore è stato Deadline, secondo cui Amazon sarebbe talmente soddisfatta di Gen V da aver già riunito la stanza degli sceneggiatori per iniziare a scrivere la stagione 2, che non è ancora stata confermata ufficialmente tramite un rinnovo. Una grande scossa dal dietro le quinte del progetto, dunque, col mondo di The Boys che sembra sempre più centrale per i piani di Prime Video. Da segnalare inoltre che dei due showrunner della prima stagione, Michele Fazekas e Tara Butters, la seconda non tornerà a lavorare alla stagione 2 per 'avere più tempo da dedicare alla famiglia', sempre secondo Deadline. L'allontanamento della co-showrunner è stata una decisione "amichevole".

Gen V sarà una sorta di parodia degli X-Men, con la storia ambientata principalmente nell'unica scuola superiore americana che accoglie esclusivamente supereroi young adult, sempre gestita dalla Vought International: la serie esplorerà le vite di questi giovani supereroi ormonali e competitivi, che dovranno mettere alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, gareggiando per ottenere il massimo livello della scuola.

Per altri approfondimenti guardate il trailer ufficiale di Gen V.