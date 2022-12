The Boys, la produzione festeggia a modo suo la nomination di Anthony Starr: 'Diabolico!'

Proprio ieri sono state annunciate le nomination ai Critics Choice Awards 2023 e tra le numerosissime candidature svetta anche quella di Anthony Starr come migliore attore in una serie drammatica per la sua interpretazione di Patriota (Homelander) nella terza stagione di The Boys. L'account ufficiale della serie ha commentato a modo suo la notizia.

Intervenuto con un post celebrativo su Instagram, la produzione di The Boys ha festeggiato la nomination di Starr commentando affettuosamente con "Diabolico!!!". Subito sotto il post, anche il commento di Prime Video, in cui leggiamo: "Fa quello che ca**o gli pare, incluso farsi nominare per i premi". Se scorrete tra i commenti, sono arrivate le reaction anche del cast dello show, come Paz Alonso.

Parlando a proposito del suo personaggio in The Boys, Anthony Starr non crede ci sarà redenzione per Patriota: "Penso che un lieto fine per Patriota potrebbe essere lui che annienta il mondo intero e che siede li in una sanguinosa landa desolata da solo, senza nessuno che si metta a scherzare con lui. Non credo ci sia una storia di redenzione per Patriota".

L'attore ha poi aggiunto che a suo avviso non c'è alcuna possibilità di riscatto per questo Super e che per tale ragione sarebbe meglio abbracciare totalmente il suo lato malvagio: "Non vorrei davvero vederlo redento, ad essere onesto. Non credo che abbia alcuna intenzione di farlo. Per quanto riguarda la sua morte, non lo so. Ogni volta cerco di capire cosa potrebbe accadere nel futuro, sbaglio sempre, quindi ho smesso di speculare", ha continuato. "Penso solo, 'Sai una cosa? Lascerò carta bianca agli sceneggiatori e mi risparmierò l'imbarazzo di sbagliare, ancora e ancora e ancora'".

Non sappiamo esattamente quando arriverà la fine di Homelander, The Boys è stata rinnovata per una stagione 4 e per il momento almeno, nessuno potrebbe immaginare l'irriverente serie Amazon Prime Video senza un personaggio come quello interpretato da Antony Starr. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.