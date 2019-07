The Boys: proviamo a fare chiarezza sul finale della prima stagione

The Boys è in streaming su Amazon Prime Video da pochissimi giorni, ma sono in molti ad aver già visto tutti gli otto episodi della prima stagione, compreso il clamoroso finale con cliffhanger. Le ultime scene, molto frenetiche e dense di accadimenti, meritano forse una riflessione e qualche spiegazione.

Pertanto, suggeriamo a chi non ha ancora visto tutta la prima stagione di The Boys di interrompere qui la lettura.

Nell'episodio finale la squadra di Billy Butcher (Karl Urban) - i "Ragazzi" del titolo - sembra destinata a soccombere, mentre la Vought International e il suo team dei Sette scoprono finalmente l'identità dello stesso Butcher e dei suoi soci. Metà della squadra viene così chiusa nell'edificio della Vought, ma per Hughie Campbell (Jack Quaid) la cosa si rivela un cavallo di Troia: riesce a far uscire i suoi compagni catturati (Frenchie, Alonso, Kimiko) e anche a ottenere giustizia con la sua nemesi, A-Train (Jessie Usher).

Ciò che apprendiamo nel finale di The Boys, però, è che le radici del conflitto tra Butcher e Homelander sono basate su un malinteso: Butch ha sempre creduto che otto anni prima Homelander abbia violentato sua moglie Becca (Shantel VanSanten), provocandole un crollo mentale, mentre in realtà il loro rapporto è stato consensuale (beh, quasi del tutto...), e ciò che sconvolgeva Becca era il fatto di essere rimasta incinta. Il supereroe non ha mai saputo della sua paternità, poiché Madelyn e il dottor Vegelbaum hanno inventato il "segreto" di una morte del nascituro durante il travaglio.

Così, quando alla resa dei conti Butcher tenta di farsi esplodere, viene salvato proprio da Homelander, e al risveglio si ritrova in una piccola città, consapevole che sua moglie ha allevato in segreto un figlio con superpoteri. A questo punto, il piano di Butcher di uccidere tutti i supereroi per vendicare Becca andrà necessariamente rivisto...

Tutto il resto lo scopriremo nella già ufficializzata seconda stagione di The Boys. Dai un'occhiata al punteggio su Rotten Tomatoes ottenuto dalla serie.