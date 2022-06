The Boys, pubblicato il video musicale di 'Chimps Don't Cry' della Contessa Cremisi

Il profilo Twitter ufficiale di The Boys ha annunciato la pubblicazione del video musicale completo di Chimps Don't Cry, singolo della Contessa Cremisi.

Il video in questione può essere visto attraverso la X-Ray feature di Prime o nel post Twitter che troverete in fondo all'articolo. La canzone, di cui sono stati rivelati dei frammenti nel corso di diversi episodi della terza stagione di The Boys, è cantata dalla già citata Contessa Cremisi, interpretata dall'ex di The Walking Dead Laurie Holden, e parte dal principio che gli scimpanzé a differenza degli esseri umani non sono fisicamente in grado di piangere.

Come abbiamo scoperto nel corso della terza stagione, la Contessa Cremisi è un ex membro dei Payback, una squadra storica di Super che comprendeva anche Soldier Boy, Gunpowder, Black Noir, Mindstorm, Swatto e i TNT Twins. Il personaggio avrà un ruolo importante nel corso di questa stagione, e adesso che si è entrati nel vivo con il quinto episodio di The Boys, sembra che le cose possano non andare per il meglio per lei.

Siete curiosi di ascoltare il singolo della Contessa Cremisi? Andate in fondo all'articolo! E, nel frattempo, mentre attendete il prossimo episodio, noi vi raccontiamo perché The Boys ha cambiato la nostra concezione dei cinecomics!