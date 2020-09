The Boys, qual è il punto debole del Patriota? La risposta di Eric Kripke

Nonostante la review bombing su Rotten Tomatoes da parte del pubblico, indispettito dalla pubblicazione degli episodi a cadenza settimanale su Amazon Prime Video, la seconda stagione di The Boys sembra per il momento mantenere le attese. Come sappiamo molti personaggi della serie hanno degli evidenti punti di contatto con i supereroi Marvel e DC.

Il Patriota, per esempio, interpretato da Antony Starr, sembra in buona parte ricalcato sul personaggio di Superman. A differenza del buon Clark Kent, però, il leader del Sette è completamente folle, ma sembra altrettanto forte e inarrestabile.

In una recente intervista con Collider, lo showrunner di The Boys Eric Kripke ha parlato anche del Patriota (Homelander in lingua originale), della sua mortalità e dei possibili punti deboli, spiegando che di questi aspetti si è discusso molto nella stanza degli scrittori, e che lo stesso Antony Starr ne è al corrente. Seppur fisicamente straordinario, ha rivelato, la vulnerabilità del personaggio sta nel suo stato mentale.

"Al momento non ci sono difetti fisici, ma ce ne sono così tanti psicologici, che è ciò a cui tendiamo" ha detto Kripke. "Anthony ha detto più volte, e io sono d'accordo, che il Patriota è il personaggio più debole dello show. Quindi il punto non è tanto: Come lo fermiamo fisicamente? Perché ci sono tanti modi per fermarlo psicologicamente. Trova così odiosa la sua vulnerabilità umana e odia quella parte di sé, eppure fa parte di ciò che è."

Sarà quindi interessante scoprire come verrà trattato questo aspetto nella seconda stagione di The Boys. Per altri approfondimenti sulla serie, rimandiamo al commento di Karen Fukunara sul colpo di scena della seconda stagione di The Boys.