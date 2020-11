The Boys: qual è il Super più forte oltre Patriota? Scopriamolo nei fumetti

Stando a quanto visto nella serie Amazon, Patriota è davvero il Super più potente (e odioso) di The Boys. Eppure non è il solo a costituire una grande minaccia per il gruppo di protagonisti, come spiegato nei fumetti da cui la serie è tratta.

Se, per ipotesi, Patriota dovesse essere impegnato in un acceso scontro con Superman, ci sarebbe tutta una schiera di Super altrettanto minacciosi, a partire da Malchemical, considerato uno dei personaggi più forti dai fan. Cacciato dal suo team, si trova costretto a guidare il gruppo di eroi secondari Superduper ed è qui che sfoggia dei poteri incredibili: può mutare forma, assumere le sembianze di chi vuole e assumere persino una consistenza gassosa. Va vicino ad uccidere Hughie, salvato solo dall'arrivo di Butcher.

Un personaggio particolarmente pericoloso è poi quello di John Godolkin, capo dei G-Men. Sebbene non abbia poteri, non si fa scrupoli a guadagnare sul team di eroi, allevando i giovani Super in gabbia. L'influenza che ha sui suoi sottoposti lo rende simile al Professor X degli X-Men, sebbene non possegga le stesse abilità mentali.

Ovviamente un'altra terribile minaccia, già affrontata nella serie, è rappresentata da Stormfront. Nei fumetti non fa parte dei Sette ma lavora per conto dei Payback (una sorta di Avengers). Riesce quasi ad avere la meglio sui protagonisti, ma alla fine viene messo al tappeto da Butcher, Latte Materno e Salsiccia dell'Amore.

Difficile dire come la serie adatterà il materiale di partenza, dato che certi elementi sono stati già modificati, ma sicuramente il percorso dei Boys è tutto in salita. Per saperne di più su ciò che ci aspetta, ecco tutte le new entry The Boys 3.