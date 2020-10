The Boys: quando esce la Stagione 3 su Prime Video?

È una delle serie più popolari dell'ultimo periodo, nonché uno degli show dalla qualità più elevata alla quale abbiamo potuto assistere tra il 2019 e il 2020: The Boys continua a essere un successo, e i fan non vedono l'ora di assistere ai nuovi episodi, dopo l'incredibile finale di stagione di The Boys 2. Ma quando potrebbe tornare la serie?

Oggi cercheremo di fare chiarezza, mettendo insieme le informazioni di cui siamo a disposizione e confrontandole con ciò che la produzione ha fatto per i due precedenti cicli di episodi.

La prima stagione dello show scritto da Eric Kripke, dopo una lunga gestazione, ha iniziato le riprese il 22 maggio del 2018, per terminare l'11 ottobre dello stesso anno. Diversi mesi dopo la serie è uscita nel catalogo Amazon Prime Video, ossia il 26 luglio 2019.

La settimana antecedente alla messa in onda della prima stagione, la stessa Amazon confermò che ci sarebbe stata una seconda stagione, la cui produzione è iniziata durante la stessa settimana, con la fine delle riprese datata novembre 2019. A partire dal 4 settembre 2020, con cadenza settimanale, la serie con Karl Urban è apparsa nel catalogo Prime con la propria seconda stagione.

Ciò che sappiamo è che Eric Kripke ha come obiettivo l'inizio delle riprese della terza stagione per i primi mesi del 2021. Se la serie seguisse la stessa scansione temporale delle sue prime due stagioni, le riprese potrebbero già concludersi durante la primavera del 2021 (sperando che la pandemia globale di COVID-19 non rallenti la produzione e le permetta di continuare senza ulteriori rallentamenti). E per quanto riguarda la data d'uscita? Sappiamo che diversi mesi sono sempre passati tra l'ultimo ciak della stagione e la pubblicazione della stessa, anche per l'enorme lavoro di post-produzione che una serie del genere richiede. Se le scansioni di lavoro fossero rispettate al meglio, una delle date d'uscita più ottimistiche potrebbe essere la fine dell'autunno del 2021, lasciando almeno sei mesi alla post-produzione per rifinire la serie. Non è da escludere, tuttavia, che si possa passare al successivo inverno, sino ad arrivare ai primi mesi del 2022. Ci sarà dunque da aspettare ancora un po' di tempo.

In attesa di scoprire novità dal set, qui potrete trovare la nostra recensione del clamoroso finale della seconda stagione di The Boys.

E voi? Attendete con impazienza i nuovi folli episodi di The Boys? Fatecelo sapere nello spazio commenti!