The Boys: Quando inizieranno le riprese della terza stagione? Ne parla Eric Kripke

Come sapete l'emergenza Coronavirus ha reso molto più complicato lavorare sui set mondiali. Sembrerebbe infatti che proprio per le restrizioni imposte sarà difficile vedere Jeffrey Dean Morgan in The Boys. Lo showrunner ha quindi spiegato come intendono girare le puntate della terza stagione.

Parlando con i giornalisti di Collider, Eric Kripke ha spiegato che i lavori sui prossimi episodi inediti inizieranno a Toronto nel mese di gennaio. Sembrerebbe che la stagione non abbia accumulato ritardi, in quanto gli scrittori hanno potuto continuare a lavorare incontrandosi su Zoom, per ora sono riusciti a scrivere la sceneggiatura dei primi quattro episodi, in questi mesi inoltre verrà concluso il loro lavoro su tutte le puntate della terza stagione. Il cast inoltre sarà impegnato a registrare le puntate a coppia: i primi due episodi infatti saranno girati insieme, così da poter riutilizzare subito le stesse scenografie presenti in scene diverse.

Ovviamente Eric Kripke ha rassicurato che verrà prestata molta attenzione alla situazione sanitaria, che nei prossimi mesi potrebbe peggiorare o migliorare. Nel frattempo, mentre aspettiamo il 4 settembre per le puntate della seconda stagione, ci sono importanti novità per tutti gli appassionati del fumetto di Garth Ennis: è stato infatti annunciato che Jensen Ackles si unirà al cast della terza stagione di The Boys.