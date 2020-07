The Boys, i ragazzi sono in fuga nel nuovo teaser ufficiale della stagione 2

Dopo aver diffuso in rete i primi tre minuti di The Boys 2, ecco arrivare tramite l'account YouTube di Amazon Prime Video il nuovo teaser ufficiale, anche in italiano, della seconda stagione della serie basata sull'omonimo fumetto di Garth Ennis.

"Che cosa succede quando i supereroi, famosi come delle celebrità, influenti come politici e osannati come degli dei, abusano dei loro superpoteri piuttosto che usarli per il bene di tutti?" Questa la domanda della sinossi ufficiale che racchiude un poche parole la trama dello show, i cui nuovi episodi debutteranno sulla piattaforma streaming il prossimo 4 novembre.

Come anticipato dal filmato, che potete trovare all'interno dell'articolo, la stagione 2 vedrà la squadra composta da Hughie (Jack Quaid), Latte Materno (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) in fuga dalla legge mentre cerca di riunirsi per combattere contro Vought. Nelle nuove puntate farà inoltre il suo debutto Stormfront (Aya Cash), nuova eroina esperta di social media che ha in mente idee rivoluzionarie.

Cosa vi aspettate dal ritorno dei ragazzi? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Boys e al filmato con i bloopers della prima stagione.



Nelle scorse ore, lo ricordiamo, è stato anticipato l'arrivo di un corto dedicato a Billy Butcher.