The Boys, i ragazzi stanno tornando: ecco la nuova immagine della seconda stagione

In attesa di novità sulla seconda stagione di The Boys, annunciata lo scorso anno da Amazon e ancora senza una data di uscita ufficiale, l'account ufficiale della serie ha diffuso in rete una nuova immagine promozionale con tutti i protagonisti.novità sulla seconda stagione di The Boys

La foto, che potete trovare come sempre in calce all'articolo, offre infatti un nuovo sguardo alla banda composta da Hughie Campbell (interpretato da Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Kimiko/Femmina (Karen Fukuhara), Marvin/Latte Materno (Laz Alonso) e Frenchie (Tomer Kapon) dietro a un poster dei Sette, tra cui troviamo anche il Patriota di Antony Starr.

Nelle scorse settimane lo showrunner Eric Kripke ha anticipato l'imminente arrivo della data di uscita della nuova stagione insieme a nuove importanti informazioni: con i primi dettagli sulla trama dei nuovi episodi, probabilmente, potremo finalmente sapere se The Boys proseguirà anche dopo il secondo arco narrativo. Intanto, a inizio mese sono trapelati in rete i titoli ufficiali degli episodi di The Boys 2.

Cosa vi aspettate dal ritorno dei Boys? Fateci sapere la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti qui sotto. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di The Boys, che ricordiamo essere basata sull'omonima serie di fumetti scritta da Garth Ennis e disegnata da Darick Robertson.