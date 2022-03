The Boys, recast per lo spin-off: Chance Perdomo si unisce al cast della nuova serie

Vi avevamo già parlato delle recenti uscite dal cast dello spin-off di The Boys, ma oggi vi sveliamo chi subentrerà a uno di loro: l'attore de Le Terrificanti Avventure di Sabrina Chance Perdomo.

Continua a prendere forma lo spin-off di The Boys, anche dopo gli ultimi cambiamenti sul piano produttivo-creativo.

Come ormai saprete, infatti, per la serie tv ambientata al college, nata grazie al grande successo dello show di Amazon Prime Video con Karl Urban, Jack Quaid e Anthony Starr, sono avvenute alcune modifiche al team che la porterà sul piccolo schermo, e ora come showrunner abbiamo Michele Fazekas (Emergence, Agent Carter) e Tara Butters (Agent Carter, Resurrection).

Ma i ritardi della produzione e le differenze riscontrate rispetto a quando gli attori hanno firmato il contratto ha portato alcuni membri del cast a decidere di abbandonare lo show, come nel caso di Aimee Carrero e Shane Paul McGhie.

E per quest'ultimo adesso è stato già trovato un sostituto, l'attore de Le Terrificanti Avventure di Sabrina Chance Perdomo, che tra l'altro è alla sua seconda "sostituzione" per McGhie, dato che nella saga di After è subentrato a lui nel ruolo di Landon.

Perdomo si unirà dunque agli attori già annunciati per lo spin-off di The Boys come Lizze Broadway, Reina Hardesty, Maddie Phillips e la sua co-star di Sabrina Jaz Sinclair.