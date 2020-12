The Boys: Un regalo di Eric Kripke ricorda una scena particolare con Latte Materno

L'opera prodotta da Amazon Prime Video è stata apprezzata anche da Obama, che ha indicato The Boys come una delle serie migliori andate in onda nel 2020. Nel frattempo lo showrunner Eric Kripke ha condiviso su Twitter un suo regalo ispirato ad una scena con Latte Materno.

Trovate il suo tweet in calce alla notizia, il famoso creatore di Supernatural e responsabile di The Boys ha quindi condiviso una foto che lo ritrae con una sciarpa dalla forma particolare, insieme a questo messaggio: "Per molto tempo Laz Alonso ha cercato di vendicarsi per averlo fatto strangolare da un pene lungo più di tre metri. Ieri ci è finalmente riuscito. Grazie per questo regalo per le feste Laz!". Come ricorderete infatti in una delle puntate della seconda stagione di The Boys, il personaggio interpretato da Laz Alonso viene attaccato da Love Sausage, creando così un momento molto apprezzato dai fan.

Parlando della terza stagione, Eric Kripke ha rivelato che insieme agli sceneggiatori pensa di far ritornare quel particolare personaggio, facendolo interagire di nuovo con Latte Materno. Non resta che aspettare i prossimi mesi per scoprire qualche dettaglio in più sulle prossime puntate inedite, nel frattempo vi presentiamo questa fan art incentrata su un attore di The Boys: ci riferiamo ad Antony Starr.