The Boys: registrati 4 milioni di spettatori a episodio dopo soli 10 giorni dal debutto

Secondo un'indagine sui dati streaming dei servizi on demand e delle piattaforme condotta dall'agenzia Nielsen, The Boys avrebbe fatto registrare la cifra media di 4 milioni di spettatori fissi a episodio per la sua prima stagione dopo solamente 10 giorni dal debutto su Amazon Prime Video.

La premiere della prima stagione di The Boys avrebbe totalizzato la bellezza di 6 milioni di spettatori e almeno 8 milioni di persone avrebbero guardato i minuti iniziali della serie. Da tenere a mente, che Nielsen calcola solo gli spettatori provenienti dagli Stati Uniti che si sono collegati al servizio streaming tramite un apparecchio televisivo. Quindi il dato è mancante degli ascolti ottenuti negli altri paesi in cui The Boys è disponibile nonché di quelli provenienti dagli altri mezzi come pc, tablet e smartphone.

"Le misurazioni di Nielsen per i dati dello streaming non sono del tutto valide per capire in che modo i nostri programmi riescono a procedere e quali risultati raggiungono su queste piattaforme e il pubblico che intercettano", ha dichiarato James Petretti, senior vice president di Sony Pictures TV, che ha prodotto The Boys. "Diventa addirittura più stimolante per noi - ha continuato - perché Nielsen ha l'abilità di aiutarci a capire cosa questo pubblico sta facendo fuori da queste piattaforme e su cos'altro stanno guardando sui servizi streaming concorrenti. Saremo anche in grado di capire come gli spettatori che fruiscono i prodotti in maniera tradizionale riescano ad attirarne altri sui servizi on demand. Quindi quello che Nielsen ci fornisce con i suoi dati è estremamente interessante".

Ricordiamo che per quanto riguarda Netflix, l'ultima stagione di Stranger Things è stata vista da oltre 64 milioni di spettatori in tutto il mondo, rendendola il suo prodotto originale più seguito in assoluto.

The Boys è stato rinnovato per una seconda stagione da Amazon ancor prima che la stagione d'esordio venisse diffusa in streaming. Le riprese della seconda stagione sono attualmente in corso, con la new entry Patton Oswalt ufficialmente confermata.